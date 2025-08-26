Stéphanie, elle, mise sur l'Apple Watch, qui permet de « géolocaliser et d'échanger si besoin ». Nous en venons donc au rayon des montres connectées, dont les ventes des modèles junior explosent depuis l'annonce ministérielle. Bouygues Telecom a d'ailleurs, avec TCL, surfé de manière très intelligente sur le phénomène, en commercialisant sa Kids Watch. Les modèles bridés, sans accès aux réseaux sociaux mais dotés de GPS et messagerie basique, oscillent entre 150 et 400 euros chez les fabriquants. Bouygues propose un modèle au tarif symbolique d'un euro, assorti d'un abonnement de 4 euros par mois pendant 24 mois, soit 97 euros au total.