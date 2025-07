La rentrée scolaire 2025 marquera un tournant pour des milliers de familles : l’usage des téléphones portables sera désormais strictement interdit dans tous les établissements scolaires, y compris durant les récréations et la pause déjeuner. Si cette mesure vise à limiter les distractions et améliorer le climat scolaire, elle complique la communication entre les élèves et leurs parents. En cas de retard, d’imprévu ou simplement pour se rassurer, les parents avaient jusque-là pour habitude de joindre leur enfant par téléphone.

Mais alors, comment rester en contact avec son enfant tout en respectant les nouvelles règles ? Bouygues Telecom a peut-être trouvé la solution idéale avec sa Kids Watch, une montre connectée pensée spécialement pour les enfants, qui combine sécurité, autonomie et simplicité d’usage.