Les clés USB sont encore, en 2025, un moyen très pratique de partager des fichiers, ou de transférer des données entre deux appareils.

On en trouve de plusieurs types. À côté des clés USB type A classiques, on trouve désormais de plus en plus de clés USB type C, permettant à la fois de fonctionner avec les ordinateurs récents équipés de ces ports.

Mais aussi les smartphones et tablettes qui peuvent directement les utiliser également. Ce qui concerne les iPhone récents. Bien que des solutions existent aussi pour les appareils Apple équipés de connecteurs Lightning.