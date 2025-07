Transférer ses données à l’ancienne, avec le traditionnel copier-coller, demeure un réflexe profondément ancré chez toute une génération d’utilisateurs. Pourtant, cette méthode a tout d’une corvée, obligeant à copier chaque élément, chaque fichier.

Qui plus est, au‑delà de son caractère chronophage, il faut parfois plus de 10 heures pour basculer 500 Go, cette méthode se révèle peu efficace. Les fichiers système invisibles, par exemple, échappent souvent au transfert. Et si vous n’êtes pas du genre méticuleux, il y a de fortes chances que certains documents restent égarés dans un recoin du disque d’origine.