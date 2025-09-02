Ce lundi 1er septembre, un compte fraîchement créé sur un forum du dark web a mis en vente trois ensembles de données attribués à Alain Afflelou, Syma Mobile et au SNU. L’information a d’abord été repérée et relayée sur X.com par le compte Nexus (@nexus_osint), spécialisé dans la veille sur les fuites de données et les forums clandestins, qui a accepté de nous transmettre les liens vers les publications. Nous avons pu consulter les annonces ainsi que les échantillons associés.

Selon les annonces, 1 588 576 personnes seraient concernées par la fuite liée à Afflelou, 117 963 par celle de Syma Mobile, et 75 718 pour le fichier associé au SNU. Chaque lot est assorti d’extraits partiels permettant de confirmer l’existence de fichiers contenant noms, prénoms, adresses mail, adresses postales, numéros de téléphone ou encore dates de naissance. Certains extraits font également état de numéros de Sécurité sociale et de numéros complets de pièce d’identité.