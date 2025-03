Compte tenu du type de données exposées et de la nature même de SpyX, utilisé dans des contextes particulièrement critiques comme les violences conjugales, Hunt a classé cette fuite comme « sensible ». Seules les personnes concernées peuvent donc vérifier si leur adresse figure dans les fichiers qu’il a récupérés. Il a également transmis la liste des identifiants Apple à la firme de Cupertino, qui s’est abstenue de tout commentaire. L’éditeur de SpyX n’a pas donné suite non plus, et le numéro WhatsApp figurant sur son site officiel n’est plus actif.