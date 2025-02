Au classement des cybermenaces mobiles, les stalkerwares occupent une place extrêmement préoccupante. Invisibles, indétectables, ils sont installés en douce sur les smartphones des victimes, généralement par un proche agresseur, et exfiltrent une quantité impressionnante de données, parmi lesquelles messages, journaux d’appels, photos ou encore localisation GPS. Cocospy et Spyic font partie de cette gamme d’applis très problématiques. Et si elles sont aujourd’hui sous le feu des projecteurs, ce n’est pas seulement parce qu’elles mettent en danger des millions d’utilisateurs et d’utilisatrices, mais parce qu’une faille a permis d’exposer les données de leurs victimes… et de leurs espions.