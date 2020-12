Les stalkerwares, ces logiciels espions utilisés comme outils de violences conjuguales

Si nous vous expliquions que les logiciels espions sont quasi-indétectables, il existe tout de même des moyens pour les dénicher. Mais il faut pour cela détenir certains outils et techniques. "Dans un premier temps, dans les paramètres du téléphone, il est possible de vérifier si une application est exécutée 'en arrière plan' et utilise de la bande passante", note Arnaud Dechoux, représentant de la coalition contre les stalkerwares en France. Et ce responsable des affaires publiques chez Kaspersky France de livrer un précieux conseil : "si la batterie du téléphone se vide très rapidement, sans raison, cela peut-être un signe avant-coureur de la présence d'un stalkerware." Surtout si le mobile en question est récent.