Attention à ces 12 applications Android qui vous espionnent...

En infectant des smartphones et tablettes Android, ces applications étaient capables de voler des contacts, d'avoir accès aux journaux d'appels, aux SMS et même aux messages sur WhatsApp et Signal. Ce n'est pas tout, puisque le programme pouvait enregistrer vos appels téléphoniques et… prendre des photos directement depuis les appareils Android. De quoi faire froid dans le dos.

En tout, ce sont pas moins de 1 400 téléchargements qui ont été décomptés sur les six applications qui étaient disponibles sur le Play Store ; quant aux autres, impossible de savoir. La très faible sécurité d'une des applications a permis aux chercheurs de l'ESET d'accéder à la localisation de 148 appareils infectés au Pakistan et en Inde, s'agissant là sans doute de vraies personnes infectées par le programme.

« Les cybercriminels utilisent l’ingénierie sociale comme une arme puissante. Nous vous déconseillons fortement de cliquer sur des liens pour télécharger une application envoyée dans une conversation de chat. Il peut être difficile de rester à l'abri des avances amoureuses fallacieuses, mais il vaut la peine de toujours être vigilant », a déclaré Lukáš Štefanko, chercheur à l'ESET qui a découvert le logiciel espion et qui estime qu'une piqûre de rappel est toujours bonne à prendre.

Si vous pensez pouvoir être concerné(e), voici la liste des applications à désinstaller de toute urgence :