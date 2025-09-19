Le vendeur, inscrit depuis peu sur le forum, propose pour environ 4 500 dollars un lot présenté comme complet : noms, prénoms, dates de naissance, adresses postales et électroniques, numéros de téléphone et identifiants internes (codes d’agence, d’antenne et NIR correspondant vraisemblablement au numéro de Sécurité sociale). L’annonce évoque 44,3 millions de dossiers, un volume qui se rapproche des 43 millions confirmés par France Travail et la CNIL en mars 2024.

L’échantillon diffusé au format JSON que nous avons pu consulter contient des enregistrements structurés, avec des noms plausibles, des codes postaux, des références administratives et des horodatages de 2024. En revanche, rien ne laisse penser que des mots de passe ou des données bancaires figurent dans ce lot, en cohérence avec les précisions déjà apportées publiquement sur ces catégories de données.

On insistera toutefois sur le fait que l’origine exacte du dump reste incertaine. Le compte qui publie l’annonce est récent, sans réputation, et pourrait chercher à monétiser des fragments déjà en circulation. La cohérence des champs et le timestamp suggèrent néanmoins un lien probable avec la cyberattaque de l’an dernier contre Cap Emploi.