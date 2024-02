C'est voté ! Sur Internet, les enfants ont désormais leur mot à dire sur leur droit à l'image et le respect de leur vie privée

Si tous les enfants n'ont pas accès à Internet ou n'ont pas l'âge d'y publier des contenus avec un smartphone, cela n'est pas pour autant que leur droit à la vie privée et l'image doit être bafoué ou nié.

Jusqu'ici, hélas, certains parents n'hésitent pas à utiliser l'image de leurs enfants dans le but de récolter des abonnés et des likes grâce à leurs contenus, ou encore de générer des revenus grâce à des publications mettant en scène leurs enfants.



Cette proposition de loi dispose que désormais : «

les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée », et qu'ils «

[….] associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité ».

Le texte indique également qu'en cas de désaccord des deux parents, ou d'atteinte à l'intégrité de l'enfant, l'exercice de ce droit ou bien de l'autorité parentale pourra être confié à un juge.