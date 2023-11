Pour protéger les enfants des dangers en ligne, comptez sur la CAF et ceux qu'on appelle les "Promeneurs du Net"

Les réseaux sociaux, véritable terrain de jeu pour les ados, peuvent également devenir des espaces propices au harcèlement, aux jeux en ligne et autres dangers, avec les addictions et les comportements violents qui en découlent. Face à cette réalité, les « Promeneurs du Net » se mobilisent en tant que vigies numériques pour détecter au plus tôt ces usages et assurer la sécurité des jeunes. Derrière cette initiative, démarrée en 2012, on retrouve la Caisse d'allocation familiales (CAF).