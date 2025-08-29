Le 27 août, Microsoft a publié un rapport inquiétant sur l’évolution des tactiques de Storm‑0501, un groupe de cybercriminels actif depuis 2021. Longtemps spécialisé dans le déploiement de ransomwares comme Sabbath, Hive, BlackCat ou Embargo, le gang privilégie désormais une approche plus discrète et beaucoup plus directe. Car plutôt que d’infecter les machines, les attaquants prennent le contrôle des environnements Azure et Entra ID, utilisent les outils natifs du cloud pour verrouiller l’accès aux données, détruisent les sauvegardes, puis déclenchent la phase d’extorsion. Une méthode qui s’appuie exclusivement sur les capacités offertes par l’infrastructure cible, sans injection de charge utile, et qui redéfinit les contours des attaques par ransomware dans le cloud.