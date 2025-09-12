Selon ce rapport, les experts ont identifié 561 entités opérant dans ce marché entre 1992 et 2024, soit 130 nouvelles organisations ajoutées depuis la première analyse. Les investisseurs américains sont passés de 11 à 31 entités en 2024, dépassant Israël comme premier bailleur de fonds du secteur. Pour mener à bien cette enquête, Atlantic Council s'est basé sur l’analyse croisée de registres publics (quand ils existent), de rapports d’organisations civiles et de documents issus de procédures judiciaires ou de fuites.

Les capitaux américains se dirigent vers des entreprises israéliennes parmi les plus controversées du secteur. Nous apprenons ainsi que AE Industrial Partners a investi dans Paragon Solutions Ltd fin 2024. L'éditeur a développé le logiciel espion Graphite utilisé par le gouvernement italien pour surveiller des défenseurs des droits humains. Tout aussi préoccupant, Integrity Partners a investi début 2025 dans Saito Tech Ltd (Candiru), une société inscrite sur la liste noire du département du Commerce américain depuis 2021.

Alors que le gouvernement américain impose sanctions et restrictions de visa pour limiter la prolifération des logiciels espions, des investisseurs privés du pays financent directement les entités visées par ces mesures.