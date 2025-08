66% des entreprises françaises confient leurs communications aux services américains

Peut-être encore plus inquiétant, la moyenne est relativement élevée au sein du secteur des services publics. Cela comprend les entreprises d'électricité, de gaz naturel ou encore de traitement des eaux. Ces sociétés présenteraient une dépendance de 73% aux services américains Comme Google, Microsoft ou Amazon.

L'industrie automobile et des composants n'est pas en reste. S'il s'agit là de l'un des plus gros employeurs du pays, ce taux passe à 77%. Les États-Unis sont alors à la fois un fournisseur de composant, mais aussi un rival commercial. Le secteur technologique français présente paradoxalement les taux les plus élevés : 80% pour les entreprises de logiciels et services, et 79% pour le matériel technologique.

Et les choses peuvent dégénérer rapidement. On se souvient que Donald Trump n'avait pas apprécié le mandat d'arrêt émis contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant par le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan. En mai dernier, l'entreprise américaine Microsoft a pris le parti de lui couper l'accès à sa messagerie. On se souvient aussi que l'école polytechnique, formant les ingénieurs du pays, a choisi de migrer ses services numériques vers Microsoft 365, une décision très largement critiquée alors qu'Orange et Capgemini dispose de l'infrastructure nécessaire pour héberger les données.