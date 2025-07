Hanandano

Biggs: Biggs: en faisant juste appel à un minimum de bon sens et de réflexion.

Parce que précisément ce n’est pas une question de « bon sens ». Il ne s’agit pas d’une évidence comme choisir entre une épuisette ou un seau pour transporter de l’eau.

Petit exercice pratique : le raisonnement peut être tenu à l’identique avec une entreprise bien de chez nous.

Remettre les données privées de toute la population française à une entreprise obnubilée par l’argent et le pouvoir, sans scrupule et intrusif, à une époque où les données privées représentent une richesse plus convoitée que l’or, c’était risqué ? Ça alors, qui aurait pu s’en douter.

Il faut être informé des risques et des conséquences possibles pour pouvoir discerner les choses. Et ce n’est pas parce qu’un discours bas du front rejoint un discours éduqué sur le fond qu’il est valide. Une horloge cassée tout ça.

Et au final, il y a toujours un problème avec le fait de blâmer les « élites » qui sont soit élues démocratiquement, soit nommées par des gens élu démocratiquement. Ce qui implique de dire que nos citoyens lambda tout parés de bons sens qu’ils soient votent comme des buses pour des gens qui font à peu près tout le temps ce que le bon sens réprouve. Tu parles de génies.

Je comprends ce que tu veux dire - je pense -, mais on avait des alliés (qui n’étaient pas toujours très cool on est d’accord et franchement des petites s… de temps en temps) qui ont basculé dans un régime autoritaire et anti démocratique et ça c’était pas évident à prévoir. En dehors de ça c’était plus un calcul bénéfice/risque. On peut être en désaccord avec le calcul, penser qu’il n’était pas bon, ne prenait pas en compte toutes les variables, etc. mais dire que c’était une « évidence » c’est un peu caricatural et ça oublie aussi qu’on ne prend pas ces décisions dans le vide. Que ce soit les questions de coût, d’infra existante, de compétences des prestataires, etc. tout ça ne donne pas de solution simple.