Mais alors qui pourra bénéficier de ces services ultra-sécurisés ? Bleu, qui hébergera ses données sensibles dans ses data centers en en Île-de-France et dans le sud de la France, cible surtout les acteurs publics et les entreprises gérant des infrastructures critiques. On parle par exemple de l'État, des collectivités territoriales, des établissements de santé, et des Opérateurs d'Importance Vitale (OIV) et Opérateurs de Services Essentiels (OSE). Des organisations pour lesquelles la souveraineté numérique n'est pas une option, mais une nécessité.