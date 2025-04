Voilà une excellente nouvelle pour OVHcloud. Le Français a annoncé, lundi 31 mars, avoir décroché la très convoitée qualification SecNumCloud 3.2 avec sa plateforme Bare Metal Pod. Délivrée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), cette certification répond à plus de 360 exigences techniques, organisationnelles et juridiques. Elle est essentielle pour pouvoir héberger les données sensibles des secteurs public et privé.