Docaposte, Dassault Systèmes, Bouygues Telecom : la super association pour un Cloud de confiance

À qui se destine NUMSPOT ? L'entreprise veut avant tout briller auprès des acteurs économiques et institutionnels français qui ne trouveraient pas ou ne seraient pas satisfaits de leurs solutions actuelles. On peut notamment penser aux secteurs financiers (banques, assurances), de la santé (hôpitaux et autres établissements de soin), et au secteur public, représenté par les l'État et les collectivités locales. Et ce, à brève échéance, dès 2023.