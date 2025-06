Le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan a issu un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, respectivement premier ministre et ancien ministre de la Défense en Israël. Cette décision n'a pas été au goût du président américain Donald Trump, lequel a condamné M. Khan. Le mois dernier, l'entreprise américaine Microsoft a pris le parti de lui couper l'accès à sa messagerie.

Autant dire que ce cas illustre parfaitement les fragilités d'une dépendance trop marquée à des entreprises technologiques localisées hors de l'Union européenne. Si Microsoft a affirmé ne pas avoir interrompu l’ensemble des services à la Cour, la coupure ciblée a suffi à démontrer la vulnérabilité des institutions sur le Vieux Continent.

Selon le New York Times, cet épisode a suscité une accélération des réflexions sur la diversification des solutions cloud et la sauvegarde des données critiques, notamment aux Pays-Bas et en Allemagne, où des alternatives locales sont activement recherchées.