lepef32

Bonne initiative …

Juste dommage qu’il ait fallu un changement de majorité aux US pour se rendre contre que la vassalité induite n’était pas une très bonne idée … Scoup ce n’etait pas non plus une bonne idee sous l’air Biden ou Obama qui sous leurs airs souriants n’etaient pas plus nos amis que le Donald …

L’open source est la bonne solution plutot que des solutions europeano-europeenes proprietaires qui mettraient en place d’autres vassalités peut etre encore plus graves.