Cette région française s'affranchit des GAFAM et opte pour des solutions maison

En voilà une qui a pris le taureau par les cornes. Cette région du sud de la France, qui regroupe 13 départements et plus de 6 millions d'habitants, a décidé de se libérer de l'emprise des géants du numérique. Le but ? Reprendre le contrôle de ses données et de ses outils informatiques. La collectivité a fait un constat simple : les solutions proposées par les GAFAM coûtent de plus en plus cher et offrent de moins en moins de flexibilité. Les budgets se resserrent, mais les factures des géants du Web gonflent.

Il fallait agir. C'est donc l'Occitanie qui s'est lancée dans une véritable révolution numérique, en remplaçant progressivement les outils des GAFAM par des alternatives locales et open source.