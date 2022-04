Ce site recense les pires dossiers des GAFAM

Avec l'accumulation de dossiers liés à ces entreprises, on aurait tendance à oublier certains d'entre eux. L'ONG Tech Oversight Project, dont l'action vise à accentuer la régulation de ces grands groupes, nous aide à nous y retrouver grâce à la page Big Tech Wiki.

Ce site recense aujourd'hui près de 90 affaires plus ou moins importantes, classées par thème et par entreprise, comme « Les plus gros mensonges au Congrès » ou « Apple et la confidentialité ». Cela va des pressions faites sur les gouvernements aux actions jugées concurrentielles, en passant par l'arrivée des GAFAM dans les services financiers, ou encore les mensonges proférés par leurs dirigeants ou représentants devant le Congrès américain ou les instances de régulation.

Le site liste également les activités et déclarations de lobbys moins connus du grand public et employés par les GAFAM dans les chambres du pouvoir pour appuyer des décisions et des projets de loi favorables à leurs intérêts.

Chaque thème renvoie à une liste de faits et de déclarations présentée sous forme chronologique. Des sources sont présentes en bas de chaque page pour justifier les différents éléments présentés.