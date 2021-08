En UE, les entreprises tech dépensent plus en lobbying que les compagnies pétrolières ou pharmaceutiques

Avec 97 millions d'euros dépensés par an, les entreprises tech devancent ainsi les sociétés pétrolières, pharmaceutiques, financières et les industriels chimiques pour faire entendre leur voix par les instances européennes.

Google investit le plus d'argent dans cette activité, débloquant des fonds annuels de 5,8 millions d'euros. Facebook et Microsoft complètent le podium avec respectivement 5,5 et 5,3 millions d'euros. Plus loin, on retrouve Apple, Huawei, Amazon, Intel, IBM, Qualcomm et Vodafone pour compléter le Top 10.

Chez les entreprises françaises, la première citée par le rapport est Orange, qui culmine à 1,25 million d'euros, autant que Cisco et plus que Netflix, Uber, Spotify ou Airbnb.