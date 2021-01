Glassdoor a publié son classement des meilleures entreprises tech où travailler en 2021

Qu'en pense-t-on chez Clubic ?

Quel crédit accorder au classement Glassdoor ? La plateforme l'affirme, son palmarès « repose uniquement sur les avis de ceux qui connaissent le mieux une entreprise : les employés ». Mais comment en être sûr ?

Car le site le reconnaît à demi-mot : il ne peut vérifier le lien unissant un utilisateur publiant un avis et un employeur. Et pour cause : les contributions sont envoyées de façon anonyme. Seule l'adresse mail associée à un compte fait l'objet d'un contrôle. Le site affirme toutefois « vérifier chaque contribution avant de la publier », mais de quelle manière ? Cela reste un mystère.

Dans ce contexte, la plateforme semble vulnérable à des utilisations détournées, voire malveillantes. On peut aussi imaginer que des salariés mécontents seraient plus enclins à s'exprimer, voire à amplifier certains propos, ou que des entreprises pourraient inciter leurs équipes à publier des avis exagérément positifs… Glassdoor peut difficilement chasser les doutes. D'ailleurs, l'entreprise n'échappe pas non plus aux plateformes de notation : elle est notée 1,4 sur 5 sur Trustpilot.