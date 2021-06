Une commission parlementaire américaine a approuvé les projets de loi visant les GAFAM

Le Platform Competition and Opportunity Act cherche à empêcher les plus grosses plateformes en ligne à acheter des entreprises ou à acheter des actions dans ces entreprises dans le but d'éliminer la compétition ou pour renforcer leur monopole. Quant au Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching (or ACCESS) Act, il cherche à garantir que les business et les consommateurs puissent changer de plateforme à moindre coût « grâce à des exigences d'interopérabilité et de portabilité des données ».