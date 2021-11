Logiciels open source : le gouvernement a dévoilé son plan d'action

Le premier objectif majeur de ce plan d'action vise à « mieux connaître, utiliser et concevoir les logiciels libres et les communs numériques ». Qu'est-ce que le gouvernement entend par-là ? D'abord, il souhaite référencer un certain nombre de solutions numériques proposées par les entreprises aux services publics. Ce catalogue doit permettre aux éditeurs logiciels qui possèdent un établissement en France de faire la promotion de leurs diverses solutions auprès des administrations publiques. La mission LABEL de la direction interministérielle du numérique (DINUM), qui chapeaute ce référencement, précise que les éditeurs sont libres d'élaborer leurs propres fiches, et qu'elles n'engagent qu'eux, et non l'État. Sur le catalogue, on retrouve des centaines de start-up ou entreprises qui œuvrent dans de multiples secteurs, comme la cryptographie/chiffrement, la télécommunication, la cybersécurité, l'IoT, le juridique, la santé et bien d'autres.