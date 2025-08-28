La réponse des démocraties occidentales peut être vue comme une rupture avec les pratiques habituelles du contre-espionnage. Car au lieu du silence traditionnellement observé, les agences de cybersécurité publient ensemble un rapport technique détaillé de plusieurs dizaines de pages, 37 au total. L'idée est de permettre à chaque organisation de vérifier si ses équipements sont compromis, même si des discussions plus discrètes ont sans aucun doute eu lieu, et de prendre les mesures nécessaires pour expulser les intrus.