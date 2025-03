Affaire iCloud : Apple traine en justice les services secrets britanniques

Selon le Financial Times, la firme de Tim Cook a déposé une plainte auprès du Tribunal des pouvoirs d'enquête du Royaume-Uni. Comme son nom l'indique, ce dernier est un organisme judiciaire indépendant au Royaume-Uni qui supervise et examine les plaintes concernant l'utilisation des pouvoirs d'enquête par les services de renseignement, les forces de l'ordre et d'autres autorités publiques. Il joue un rôle important dans la surveillance des activités de surveillance et de collecte de données par les agences gouvernementales britanniques.

La requête du gouvernement britannique s'était basée sur une loi de 2016 baptisée "U.K. Investigatory Powers Act", selon laquelle les entreprises ont l'obligation d'assister les forces de l'ordre pour la mise à disposition de preuves. C'est la première fois que ce tribunal adressera la question du chiffrement. Il sera donc chargé de déterminer si la demande était bel et bien légale.

Si l'affaire Snowden a révélé que les services secrets américains s'en étaient donnés à cœur joie sur les pratiques de surveillance massive, le gouvernement britannique s'est lui-même mis dans une situation délicate.

En effet, Apple a de son côté l'administration de Trump. Plus précisément, Tulsi Gabbard, directrice du renseignement aux États-Unis, a affirmé ne pas avoir été informée en amont de la demande des services secrets britanniques. Elle estime que celle-ci va à l'encontre de la vie privée des citoyens américains tout en mettant à mal l'accord anglo-américain sur le transfert de données.

La décision qui en découlera est donc particulièrement importante puisqu'elle pourrait faire jurisprudence. Si Apple obtient gain de cause, la légitimité du chiffrement ne sera sans doute jamais rediscutée. Dans le cas contraire, on imagine que le gouvernement n'hésitera pas à multiplier les demandes auprès d'autres sociétés.