Et puis, il y a l'épineuse question du chiffrement de bout en bout. Ce procédé garantit que seuls l’émetteur et le destinataire d’une messagerie ont accès aux contenus échangés, en excluant les fournisseurs de services ou les autorités. Pour la FTC, promettre un service sécurisé sans recourir au chiffrement lorsqu’il s’impose revient à tromper les utilisateurs. À l’inverse, affaiblir volontairement ce mécanisme pour répondre à des obligations étrangères pourrait être considéré comme une pratique déloyale.

Or, on le sait, pas moins de 32 pays en Europe - dont la France - rêvent de faire interdire le chiffrement au sein des messageries. Ce mécanisme de sécurité les empêcherait de mener à bien leurs enquêtes sur des organisations criminelles. Europol, notamment, a plusieurs fois poussé pour l'entrée en vigueur d'une loi spécifique allant dans ce sens.

On ne peut s'empêcher de souligner le discours hypocrite de la FTC puisque selon le Cloud Act américain, les autorités judiciaires des États-Unis sont en mesure de pouvoir accéder à des données stockées à l’étranger. Est-il également nécessaire de rappeler les pratiques de surveillance massive mises en place par la NSA ou le FBI ? Quoi qu'il en soit, si les GAFAM affaiblissent leur chiffrement en Europe, les agences de renseignement américaines seraient donc désavantagées.

En attendant, les tensions montent entre les deux blocs. Donald Trump a vivement critiqué l'amende de 2,95 milliards d'euros infligée à Google par l'Union européenne pour ses pratiques anticoncurrentielles dans la publicité en ligne. Le président américain a menacé d’imposer des sanctions commerciales à l’Europe si ce type de mesures n’était pas abandonné.