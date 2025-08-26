Sodium

Si les européens avaient les bolloks de résister, les USA plieraient avant nous. 3% d’inflation sur un mois dont plus de 40% sur les fruits et légumes, villes fantômes et industrie de la restauration/hôtellerie qui connaissent une baisse sans précédent, récession clairement annoncée, stock-market qui ne tient que grâce à la bulle IA qui menace d’exploser à tout moment, des centaines de milliers de gens qui descendent dans les rues pour manifester contre ce dictateur…

Le pays est au bord du gouffre démocratique comme financier, augmenter encore les taxes d’importation ne fera qu’augmenter la grogne de la population. Mais hélas il y a fort à parier que nos politiques vont se laisser comme d’habitude intimider par ces pratiques mafieuses pour essayer de désespérément entretenir une relation qui n’existe plus du tout. Quand Trump a menacer le Brésil s’ils ne stoppaient pas le procès de Bolsonaro, ils ont eu le bon sens de répondre « Lol non ».

Hanandano: Hanandano: Ça va être long ces 3 ans et demi. Surtout si ils arrêtent de faire des élections et qu’ils truquent les midterms…

À part si la population se soulève et prend les armes ils ne va pas se passer grand-chose pour les futurs élections. Ils sont déjà en train de redessiner les cartes électorales pour gagner des sièges, préparer le démantèlement du vote par courrier, certains fantasment carrément sur l’idée d’interdire le droit de vote aux femmes. Même si les futures élections donnent un semblant d’impression de déroulement normal, quelle garantie auront-nous que les résultats annoncés seront réels ? C’est déjà un miracle que la victoire de Biden ait été actée en 2020.