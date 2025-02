Ces taxes, souvent surnommées « taxes GAFA » (Google, Apple, Meta, Amazon), visent à imposer plus justement les multinationales du numérique, dont les bénéfices sont souvent engrangés dans des pays à faible fiscalité. La France, entre autres, avait été pionnière en la matière, avant de suspendre sa propre taxe dans l'attente d'un accord international plus large. Mais pour Washington, ces initiatives sont inacceptables et pénalisent injustement les entreprises américaines.

La menace de tarifs douaniers massifs plane désormais sur les produits européens et canadiens. L'administration Trump pourrait s'appuyer sur la Section 301 du Trade Act américain, un outil juridique permettant d'imposer des sanctions commerciales unilatérales en cas de pratiques commerciales jugées déloyales. Cette approche avait déjà été utilisée par Trump lors de son premier mandat, notamment dans le bras de fer commercial avec la Chine.