Taxa GAFA : les USA se retirent des négociations, les discussions avec l'Europe sont au point mort

Le ministre français, irrité, on le devine, maintient tout de même son idée de départ, à savoir qu'une taxe GAFA interviendra bien en France, et ce en 2020. « Soit les États-Unis reviennent sur leur position et nous arrivons à un accord d'ici la fin de l'année 2020 et c'est la taxation internationale qui s'appliquera, ce que nous avons toujours souhaité avec le président de la République, […] soit nous appliquerons notre taxe nationale, qui n'a jamais été retirée mais simplement suspendue », indique et rappelle le pensionnaire de Bercy.