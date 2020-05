L'Indonésie aussi va instaurer sa propre « taxe GAFA »

L’idée d’une taxe mondiale sur les services numériques fait son chemin. En attendant une décision de l’OCDE, plusieurs pays mettent en place leur propre dispositif. Après les lois apparues dans plusieurs États européens, c’est au tour de l’Indonésie de prélever une partie des revenus des plateformes numériques. Et le gouvernement local a décidé de frapper plus fort.

Une taxe de 10 %

Faute d’accord à l’OCDE, ou même au sein de l’Union européenne, certaines nations ont donc décidé d’agir de façon autonome. La dernière en date : l’Indonésie, qui a voté une nouvelle taxe visant les entreprises numériques étrangères exerçant sur son territoire. Tous les services seraient concernés : plateformes de streaming vidéo ou streaming musical, jeux vidéo en ligne, applications…

Et le gouvernement indonésien a choisi d’aller plus loin que les autres pays : à compter du 1er juillet 2020, les sociétés en question feront l’objet d’une taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 10 %. À titre de comparaison, ce taux s’élève à 3 % en France et à 2 % au Royaume-Uni. Néanmoins, la réglementation prévoit des seuils de revenus ou de nombre d’utilisateurs à partir desquels les entreprises devront effectivement s’acquitter de la nouvelle contribution.