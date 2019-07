La taxe GAFA tout juste adoptée ne plait pas du tout à Trump

Des représailles prévues par Washington

USTR Announces Initiation of Section 301 Investigation into France's Digital Services Tax https://t.co/GylxK8Pgte pic.twitter.com/T1EvRU4sqw — USTR (@USTradeRep) 10 juillet 2019

Des sanctions ignorées par le Parlement

Source : Le Figaro

Rappelons que cette taxe vise les entreprises proposant de la publicité en ligne, du commerce de biens ou des services d'intermédiation, et dont le chiffre d'affaire s'élève à plus de 750 millions d'euros dans le monde et à plus de 25 millions d'euros en France.Avant l'adoption finale de la loi par le Parlement, qui se tenait ce jeudi 11 juillet, lea annoncé que des représailles pourraient être envisagées, selon l'D'après le, la justice américaine dispose d'un an pour savoir si cette taxe est effectivement «». Les conséquences sont cependant déjà en partie connues puisque la maison Blanche aSuite à l'enquête de Washington sur les répercussions de la taxe GAFA, les négociations pourraient commencer entre les deux pays, et en l'absence d'une décision, la France pourrait se voir imposer des, proportionnelles aux dommages estimés., lui, souhaiterait que lessoient taxés selon une décision multilatérale, à l'image de l'Quelques minutes avant l'adoption définitive de la «», portant, notamment, sur les, le ministre de l'Economie,a souhaité s'exprimer, envoyant par la même occasion un message à Washington.Il a ainsi annoncé que la France était prête à négocier les termes de ces taxes, les menaces n'étant donc pas nécessaires, avant de rappeler : «». Bruno Lemaire souhaite ainsi pouvoir en discuter lors duqui se déroulera à Chantilly lesCette, en plus de toucher les Etats-Unis, impacte aussi des entreprises allemandes, espagnoles et chinoises. Mais il semble bien que ce soit la goutte de trop pour Washington, celle-ci venant s'ajouter aux problèmes que les Etats-Unis rencontrent déjà avec l'Union Européenne au sujet de l'acier, de l'aluminium, des produits agricoles et de l'automobile. Une délégation allemande présente en Amérique du Nord pense donc que