Taxe européenne des GAFA : c'est pas gagné...

La France recule pour arriver à un compromis avec l'Allemagne

Une vive opposition de plusieurs pays

Source : Le Point

L'idée de départ de laest de contraindre les acteurs majeurs de la tech, tels que Google, Apple, Facebook et Amazon (GAFA), à participer aux dépenses publiques européennes. Toutefois, cette initiative a du mal à faire l'unanimité parmi les gouvernements.Le projet est porté par la France et Bruno Le Maire , son ministre des Finances. Après de nombreux échanges, ce dernier a fini par trouver un, Olaf Scholz, sur une proposition commune. Celle-ci prévoit la mise en place d' une taxe de 3 % sur le chiffre d'affaires réalisé en Europe par les entreprises de la tech. Maisen 2020, dans le cadre de l'OCDE.De plus, pour parvenir à ce compromis, la France a dû faire une nouvelle concession : la taxation ne concernerait à présent que les. Initialement, elle devait également comprendre la vente de données, ce qui incluait davantage d'acteurs.Et si la France et l'Allemagne ont fini par trouver un point d'entente, ils n'ont pas pour autant convaincu les autres pays européens. Plusieurs représentants ont préféré, alors que Bruno Le Maire a appelé à adopter ce projet de directive avant mars 2019, en vue d'une application en 2021, en cas desur le plan international.D'autres états demeurent, eux,à une telle mesure, préférant se reposer entièrement sur les travaux de l'OCDE. Des pays tels que l'Irlande , la Suède ou le Danemark ont ainsi exprimé leur inquiétude quant à la mise en place d'une telle taxe, qui pourrait, selon eux, nuire aux exportations vers les États-Unis, handicaper les start-up européennes, ou encore ne profiter qu'aux nations du continent les plus peuplées.Dans le meilleur des cas, la DST n'entrera donc en vigueur qu'en 2021, et rien n'est moins sûr. Les GAFA ont donc sans aucun doute gagné du temps. Et peut-être gagné tout court.