GAFA : l'UE veut que les contenus terroristes soient supprimés en 1H

1 heure pour supprimer du contenu terroriste

Un vent de changement souffle sur les plaines de l'Union Européenne. Jusqu'à présent, l'UE ne tenait pas pour responsables les différentes plateformes internet (telles que Youtube ou Facebook) du contenu qui y était publié par leurs utilisateurs. Ceci pourrait bien changer dès le mois prochain, avec la potentielle adoption d'un nouveau projet de loi concernant le retrait des contenus illégaux faisant l'apologie du terrorisme.Ce projet de loi est notamment porté par la France et l'Allemagne, deux pays qui semblent confirmer de plus en plus leur position de leader au sein de l'assemblée des 28 pays.Ainsi, si ledit projet était adopté, les plus grandes plateformes du web, telles que YouTube, Facebook, ou encore Twitter, auraient alors 1 heure afin de supprimer tout contenu illégal leur ayant été signalé par la police, sous peine de se voir infliger des sanctions pécuniaires.C'est à cette occasion que Julian King, commissaire de la sécurité européenne a déclaré :".L'adoption du projet de loi devrait être logiquement votée dès septembre prochain.