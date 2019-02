Taxe GAFA : plusieurs géants de la tech font état de leur "préoccupation"

Uladzik Kryhin / Shutterstock.com

Les groupes au CA supérieur à 750 millions d'euros par an concernés

Le Royaume-Uni compte faire passer les géants à la caisse

numériques ont adressé , mardi, une lettre destinée aux ministres des Finances européens.Ces entreprises font face à la volonté de l'Union européenne de mettre en placesur les revenus issus de la publicité ou de la revente des données personnelles. La taxe vise essentiellement les géants du numérique que sont Google, Amazon, Facebook et Apple - les fameux GAFA. Mais pas que : dans leur missive, les dirigeants affirment que la mesureSelon ces dirigeants, la proposition qui est actuellement en débat au sein de l'UE. Ils ajoutent qu'elle auraEn effet, la taxe portée il y a encore quelques jours par le ministre français de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire , qui espère rallier les pays réticents, ne vise que les groupes dont leet dont les revenus dans l'Union européenne s'élèvent à plus de 50 millions d'euros.La taxe «», si l'on en croit les dirigeants signataires parmi lesquels ceux de Spotify, Booking, Zalando, eDreams ou encore Rovio, l'éditeur d'Angry Birds.Les ministres européens doivent débattre de cette taxeà Bruxelles. Dans le même temps, le ministre britannique des Finances Philip Hammond a annoncé lundi l'instauration d'une. Dès 2020, ces groupes seront taxés à hauteur depour leurs activités sur le sol britannique.