Pédopornographie : la Grande-Bretagne exige des efforts des GAFA

Sajid Javid, 2015 © Chatham House

« Je ne demande pas seulement du changement. Je l'exige »

Un travail déjà en cours ?

Lors d'une intervention publique ayant lieu auprès de la Société Nationale pour la Prévention de la Cruauté envers les Enfants (NSPCC),n'a pas hésité à mettre en garde les entreprises américaines issues de la tech, dontet autres. En effet, celui-ci considère que ces entreprises « ne prennent pas au sérieux les abus sexuels sur mineurs en ligne », si bien que laSi les entreprises n'ont globalement pas été nommées par le, Facebook a tout de même été spécifiquement accusé de ne pas faire plus d'efforts. Un cas pour lequel Sajid Javid enjoint, par exemple, le réseau social à signaler les comptes des utilisateurs qui envoient des demandes d'amis particulièrement suspectes. Pour appuyer son discours, le ministre a cité les chiffres de la National Crime Agency (NCA), qui estime que près de 80 000 personnes pourraient potentiellement être une « sorte de menace sexuelle » pour les enfants au Royaume-Uni. De la même façon, Javid indique que le nombre d'images pédopornographiques signalées aux autorités a augmenté de 700% en cinq ans.Comme l'indique Sajid Javid, il ne « demande pas seulement du changement », mais. D'ailleurs, le ministre s'est déjà engagé à verser 21,5 millions de livres sterling pour « réduire le volume d'infractions et poursuivre les agresseurs les plus dangereux ».semble actuellement se pencher sur cette problématique pour endiguer la prolifération d'images pédopornographiques en ligne, puisque l'entreprise a levé le voile sur de nouveaux outils chargés de lutter contre la pornographie infantile. De fait, l'intelligence artificielle permettra de trier les contenus pour les hiérarchiser et les traiter plus rapidement.Pour sa part, un porte-parole dea déclaré que la plateforme « travaill en étroite collaboration avec des experts en protection de l'enfance, la police et d'autres entreprises technologiques pour bloquer et supprimer les photos et vidéos » concernées.Enfin,indique également travailler « en étroite collaboration avec d'autres acteurs de l'industrie, du gouvernement et de la société civile ».