Donald Trump, plus gros acheteur de pubs politiques sur Google

George Sheldon / Shutterstock.com

Les réseaux sociaux, terrain de chasse de Trump

Donald Trump souhaite communiquer sur son action en tant que président des Etats-Unis. Et pour cela, son comité de soutien ne rechigne pas à la dépense. Un rapport biannuel publié par Google révèle qu'il est l'homme politique américain ayant le plus dépensé sur le dernier trimestre.C'est via le comitéque l'ancien homme d'affaires a dépensé 629 500$ en publicités sur la plateforme du moteur de recherche. Dans le même temps, Trump a dépensé 274 000$ pour se payer des publicités Facebook, ciblées vers ses plus fervents supporters.Le comité de soutien du président américain est suivi dans le classement des plus gros acheteurs par le comité, un organe conservateur, qui a dépensé dans le même temps 440 300$, et enfin la, une fondation équivalente au planning familial en France, avec 341 600$ pour des messages de prévention à destination des plus jeunes.Donald Trump et ses équipes ont démontré, dès le début de la campagne présidentielle américaine, une connaissance aigue de la publicité et de la viralité sur les réseaux sociaux. Lors de sa campagne, le candidat républicain avait abondamment utilisé les publicités ciblées du réseau social Facebook afin de convaincre les électeurs indécis dans les Etats clés qui font basculer une élection.Le Wisconsin, par exemple, avait basculé pour Trump et les analystes politiques avaient attribué cette victoire à une large campagne numérique dans les derniers jours précédant l'élection. Le président des Etats-Unis n'oublie pas également Twitter, qu'il utilise abondamment pour communiquer sur son action politique directement avec ses concitoyens.