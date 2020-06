Avec la crise de coronavirus , on a presque tendance à avoir oublié la fameuse taxe GAFA. Mais l'idée de taxer les géants du numérique est toujours bien ancrée dans l'esprit de Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie et des Finances a rappelé, mercredi, qu'il comptait aller au bout de son idée de départ.

Alors qu'à plusieurs reprises, les ministres et présidents français et américains avaient affirmé être « proches d'un accord » ou avoir « adopté une position commune », rien n'a véritablement avancé et, on constate que le dossier commence à prendre la poussière.