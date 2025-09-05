C'est la troisième fois que Google se fait épingler par l'Europe pour entrave à la concurrence, après l'amende record de 4,34 milliards d'euros prononcée en 2018 pour l'abus de position dominante avec Android, et celle de 2,42 milliards d'euros pour Google Shopping, adressée en 2017 mais confirmée l'an dernier. Ce sont sans doute les moyens et le passif du mastodonte qui expliquent le montant astronomique de l'amende, majorée selon les pratiques habituelles de la Commission pour les multirécidivistes du droit de la concurrence.