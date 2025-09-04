La rentrée de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est fracassante. Le régulateur tricolore a annoncé des sanctions à hauteur de 325 millions d'euros contre Google, et de 150 millions d'euros à l'égard de Shein. Des amendes qui s'inscrivent « dans la stratégie globale de mise en conformité initiée par la CNIL depuis plus de cinq ans en matière de traceurs, qui vise notamment les acteurs des sites et services à forte fréquentation ».