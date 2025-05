ABC

Sur Shein, tout est faux. Les photos de produits, souvent non conformes et volées sur les sites européens (sites des marques d’origine, de mode, d’influenceurs, réseaux sociaux…). Les produits, des copies bas de gammes, illégales, aux finitions douteuses, toutes produites dans des matières dérivées du pétrole (moins chères, mais imputrescibles). Ayant de fortes chances de contenir des produits toxiques, cancérogènes, allergisants, tels que des phtalates. Y-compris dans les vêtements pour bébés.

Greenpeace Suisse – 23 Nov 22 Des produits chimiques dangereux dans les produits SHEIN - Greenpeace Suisse Le modèle économique de la marque d'ultra-fast fashion SHEIN est basé sur des produits chimiques dangereux et la destruction de l'environnement, selon le nouveau rapport de Greenpeace Allemagne.

Pour couronner le tout, fabriqué dans des conditions indignes et non conformes aux standards européens (travail des enfants, exposition des ouvriers à des matières toxiques, esclavage moderne, exploitation des Ouïgours…). Avec un impact écologique catastrophique.

Idem pour Temu, Alibaba, et même Amazon.

Si les grandes marques et enseignes occidentales instaurent des cahiers des charges stricts en matière de sécurité, de normes sociales et environnementales, même s’il y a à redire, les plateformes chinoises comme Shein ou Temu ont fait sauter tous les gardes fous, directement de l’esclave au consommateur, sans aucun contrôle et avec les mafias asiatiques qui prennent leur marge au passage.

Alors les fausses promos, les publicités agressives et trompeuses, ce n’est que la partie visible de l’iceberg.

Inutile de taxer à 500% ces « enseignes » toxiques à tous points de vue. Il faut les interdire, purement et simplement. C’est simple à appliquer, vu les infractions à la loi et la mise en danger massive des consommateurs (matières toxiques), il suffit d’un minimum de volonté et d’utiliser le droit. Pas de proposer une minitaxe risible de 2€ sur les colis à moins de 150€ d’ici à deux ans (ce qui serait de la complicité), comme le proposent certains politiques incompétents ou complices.