Et si le mastodonte du e-commerce Shein récoltait une sanction historique en France ? D'après nos confrères de l'Informé, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) envisage une amende colossale de 150 millions d'euros contre l'entreprise chinoise. En cause : de graves manquements à la réglementation sur les données personnelles et la gestion des cookies.