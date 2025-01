Que ce soit outre-Atlantique, avec une entité US de Tiktok plus que jamais en sursis, ou en France et en Europe avec des Shein et Temu sous l'œil des autorités, les géants chinois ne manquent pas d'attirer l'attention. Et ce qu'il s'agisse de réseaux sociaux, de constructeurs automobiles ou d'acteurs de la vente en ligne.