Pour accompagner sa nouvelle démarche de responsabilité sociétale (RSE), Shein avait annoncé le 6 décembre dernier mettre en place des comités stratégiques, pour conseiller le groupe dans les zones Afrique, Europe et Moyen-Orient. Et on connaît le nom des trois premiers membres, qui sont tous Français.

Il s'agit de l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, de l'ex-secrétaire d’État aux droits des victimes Nicole Guedj ainsi que de Bernard Spitz, président de la Fédération française de l’assurance entre 2016 et 2019. Une nomination que l'ancien ministre a confirmé au journal Le Monde, affirmant vouloir que Shein « aille plus loin dans ses orientations stratégiques en matière d'impact social et environnemental. »