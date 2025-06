Mise à jour :

Quentin Ruffat, porte-parole de SHEIN en France, a souhaité réagir à cet article:

« Les consommateurs européens seraient mieux servis si le BEUC acceptait de nous rencontrer, nous permettait d’expliquer notre mode de fonctionnement et discutait de manière ouverte et transparente avec nous de toutes leurs préoccupations. Malheureusement, ils ont choisi de rejeter chacune de nos nombreuses demandes de rencontre au cours des dernières années.

Nous travaillons déjà de manière constructive avec les autorités nationales de protection des consommateurs et avec la Commission européenne pour démontrer notre engagement à respecter les lois et réglementations de l'UE. Nous poursuivons activement ce processus pour répondre à toute préoccupation. Nous serions également heureux d'engager un dialogue similaire avec le BEUC, s'ils acceptaient notre demande de rencontre.

Ce refus de dialogue est extrêmement décevant, d'autant plus que SHEIN connaît une popularité croissante auprès des consommateurs européens, qui reconnaissent que notre plateforme offre un meilleur rapport qualité-prix, plus de choix et des prix abordables, à un moment où les familles sont de plus en plus attentives à leurs dépenses ».