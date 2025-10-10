max6

Pour avoir fait de la sécurité auprès des utilisateurs finaux, vous pouvez faire toutes les information ou formations que vous voulez et aussi souvent que vous voulez même obligatoires.

Il y aura toujours une frange qui fera la connerie soit parce qu’ils n’ont pas compris, soit parce qu’ils se pensent invulnérable, soit parce qu’il pensent en savoir plus que vous et maîtriser le sujet, soit tout bêtement parce qu’ils sont tête en l’air. Vous savez le fameux « j’y avait plus pensé mais je vous jure je l’ai débranché de suite ».

La SSi a cela de particulier c’est que vous pouvez avoir les meilleurs et le maximum de protection vous dépendrez toujours d’une seul connerie d’une seule personne qui mettra tout le monde en danger.

C’est un sport collectif qui se pratique seul.

Vous ne pourrez jamais contrôler entièrement ce qui se passe entre la chaise et le clavier chez certains.