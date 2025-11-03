Ces attaques ont de très lourdes conséquences financières. Aux États-Unis par exemple, un pays particulièrement ciblé par ces attaques, le National Insurance Crime Bureau chiffre à 34 milliards de dollars les pertes annuelles pour les entreprises américaines. Et ces attaques s'accélèrent, avec une hausse de 27% en 2024, et une projection de 22% supplémentaires pour 2025. La numérisation totale ou presque des chaînes logistiques, censée tout fluidifier, a sans surprise ouvert des brèches que les criminels savent parfaitement exploiter.